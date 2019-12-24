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Общество | В Пензе начали заливать хоккейные площадки

24.12.2019|12:13
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С установлением морозной погоды в Пензе начали заливать ледовые площадки. Для игры в хоккей и катания на коньках планируют подготовить 33 коробки из 42.

Площадки будут действовать по следующим адресам: улица Бийская, 11, Куйбышева, 11а, Пограничная, 27, Тепличная, 18, Вяземского, 25, Егорова, 20, Строителей, 35, Тарханова, 12, Ладожская, 131, 162, Мира, 40, Вологодская, 51, Измайлова, 72-72а, Журавского, 1-3, 65-летия Победы, 19, Индустриальная, 48а.

«Кроме того, будут залиты две ледовые площадки: ул. Ботаническая, 30 (площадка перед стадионом Пензенского государственного аграрного университета), ул. Стрельбищенская, 15 (стадион «Локомотив»)», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Дворовые тренеры будут ждать ребят на пр. Строителей, 52а, улице Кулибина, 15, Карпинского, 35, Бакунина, 115, пр. Строителей, 45, ул. Ворошилова, 9а, Кижеватова, 13, Жемчужной, 30, Экспериментальной, 6а, Новоселов в микрорайоне Заря, Тарханова, 10в, Ушакова, 15, Мира, 62, Клары Цеткин, 47.

«На данных площадках в течение всего зимнего сезона организуются и проводятся городские соревнования по хоккею среди дворовых команд. Финал состоится 28 февраля 2020 года на базе ДС «Рубин», - добавили в пресс-службе.

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Гость|24.12.2019 12:42|

Надеюсь ПЛАТНЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ХОКЕЙНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ сделают, 20 руб./ч. с человека! Город должен пополнять бюджет! Спорт это роскошь!

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