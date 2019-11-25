25.11.2019 | 12:16

Зимой в Пензе для игры в хоккей и катания на коньках планируют залить 33 хоккейные площадки из 42. Об этом сообщили в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города в понедельник, 25 ноября.

Оставшиеся девять предназначены для футбола и подвижных игр. Все они будут освещены.

Помимо этого, начнут функционировать две ледовые площадки - перед стадионом аграрного университета (улица Ботаническая, 30) и на стадионе «Локомотив» (Стрельбищенская, 15).

На 14 катках будут работать дворовые тренеры. Это проспект Строителей, 52а, улица Кулибина, 15, Карпинского, 35, Бакунина, 115, проспект Строителей, 45, улица Ворошилова, 9а, Кижеватова, 13, Жемчужная, 30, Экспериментальная, 6а, Новоселов в микрорайоне Заря, Тарханова, 10в, Ушакова, 15, Мира, 62, Клары Цеткин, 47.

«Площадки будут заливаться при наступлении устойчивой низкой температуры», - пояснили в спорткомитете.