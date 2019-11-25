Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 ноя 2019|13:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  70.60  |  $  64.17

Спорт | Стало известно, сколько хоккейных площадок зальют в Пензе

25.11.2019|12:16
Печать

Зимой в Пензе для игры в хоккей и катания на коньках планируют залить 33 хоккейные площадки из 42. Об этом сообщили в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города в понедельник, 25 ноября.

Оставшиеся девять предназначены для футбола и подвижных игр. Все они будут освещены.

Помимо этого, начнут функционировать две ледовые площадки - перед стадионом аграрного университета (улица Ботаническая, 30) и на стадионе «Локомотив» (Стрельбищенская, 15).

На 14 катках будут работать дворовые тренеры. Это проспект Строителей, 52а, улица Кулибина, 15, Карпинского, 35, Бакунина, 115, проспект Строителей, 45, улица Ворошилова, 9а, Кижеватова, 13, Жемчужная, 30, Экспериментальная, 6а, Новоселов в микрорайоне Заря, Тарханова, 10в, Ушакова, 15, Мира, 62, Клары Цеткин, 47.

«Площадки будут заливаться при наступлении устойчивой низкой температуры», - пояснили в спорткомитете.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|25.11.2019 12:52|

С устойчивой низкой температурой к концу недели будут проблемы.

Гость|25.11.2019 13:07|

На Маяке сколько зальют ? Может хоть к одной и свет подведут ? Ограждение починят ???????

Гость|25.11.2019 13:07|

penzainform.ru писал(a):

Тарханова
Это конкретно где и на какой ?

Гость писал(a):

Может хоть к одной и свет подведут ? Ограждение починят ???????

Гость|25.11.2019 13:08|

penzainform.ru писал(a):

«Площадки будут заливаться при наступлении устойчивой низкой температуры», - пояснили в спорткомитете.
уже вполне можно,до выходных успеют?????????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!