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Общество | Пензячка потеряла 90 тысяч рублей из-за ошибки судебных приставов

23.12.2019|16:06
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Пензячка добилась компенсации материального и морального вреда, причиненного ей судебными приставами.

13 августа женщина погасила все имевшиеся у нее задолженности, 23-го числа было вынесено постановление об окончании производства по ее делу и отмене мер принудительного исполнения.

Горожанка, которая до этого не имела права выезжать за пределы России, наконец купила билеты за границу. Однако полюбоваться чужой страной ей так и не удалось. 11 сентября в аэропорту Шереметьево пензячку и ее дочь не пустили на борт самолета из-за ограничения на выезд.

Как оказалось, пристав не внес вовремя информацию об отмене ограничения в базу данных и не направил постановление в пограничную службу ФСБ. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с регионального УФССП РФ 90 876 рублей в качестве компенсации материального ущерба и 45 000 - морального.

«Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, указав, что возникшая техническая ошибка базы «АИС ФССП России» не позволила произвести обмен в электронном виде информацией о снятии ограничения выезда», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, уточнив, что подтвердить эту техническую ошибку документально пристав не смог.

В итоге служители Фемиды приняли решение удовлетворить иск горожанки частично. В ее пользу взыскали запрашиваемую сумму материального ущерба и 10 000 - морального.

«На решение суда Управлением ФССП России по Пензенской области подана апелляционная жалоба. Законность и обоснованность решения суда будет проверена апелляционной инстанцией», - уточнили в пресс-службе.

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