14-летняя школьница из Заречного попала на седьмой сезон шоу «Голос.Дети», которое транслируется на Первом канале.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», Алина Штырняева занимается вокалом с шести лет. Она прошла кастинг шоу и попала в число 109 участников, ожидающих в настоящий момент этапа слепых прослушиваний.
Всего на участие в новом сезоне поступило около 30 000 заявок, и только 800 детей получили приглашение на очный этап в Москву.
«В эфир Первого канала седьмой сезон шоу выйдет в марте 2020 года. Выпуски программы будут показывать еженедельно по пятницам после программы «Время», - уточняет портал «Заречье сегодня».
Ранее свой талант на центральном канале демонстрировал 80-летний житель Пензенской области Михаил Рыжов. Пенсионер на этапе слепых прослушиваний шоу «Голос 60+» покорил Пелагею и попал в ее команду. Ему удалось выйти в финал, где он уступил другому исполнителю из команды своего наставника и не прошел в суперфинал.