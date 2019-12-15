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Общество | Школьница из Заречного споет на шоу «Голос.Дети»

15.12.2019|12:12
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14-летняя школьница из Заречного попала на седьмой сезон шоу «Голос.Дети», которое транслируется на Первом канале.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», Алина Штырняева занимается вокалом с шести лет. Она прошла кастинг шоу и попала в число 109 участников, ожидающих в настоящий момент этапа слепых прослушиваний.

Всего на участие в новом сезоне поступило около 30 000 заявок, и только 800 детей получили приглашение на очный этап в Москву.

«В эфир Первого канала седьмой сезон шоу выйдет в марте 2020 года. Выпуски программы будут показывать еженедельно по пятницам после программы «Время», - уточняет портал «Заречье сегодня».

Ранее свой талант на центральном канале демонстрировал 80-летний житель Пензенской области Михаил Рыжов. Пенсионер на этапе слепых прослушиваний шоу «Голос 60+» покорил Пелагею и попал в ее команду. Ему удалось выйти в финал, где он уступил другому исполнителю из команды своего наставника и не прошел в суперфинал.

Источник — фото pixabay.com
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