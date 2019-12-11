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Общество | Любителей плавания приглашают на бесплатный сеанс в открытый бассейн

11.12.2019|14:17
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В пятницу, 13 декабря, с 11:00 до 14:00 пензенцы смогут бесплатно посетить плавательный бассейн Училища олимпийского резерва Пензенской области.

Он расположен на улице Одоевского, 1 (микрорайон Ахуны).

Посещение бассейна является одной из составляющей межведомственного проекта «Жить активно - здорово!».

Помимо сеанса плавания, участники акции смогут оценить состояние своего здоровья и побеседовать со специалистами профилактической медицины, сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

6 декабря всех желающие поплавать бесплатно смогли посетить дворец спорта «Олимпийский». Перед началом сеанса медики измеряли участникам акции артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, ее насыщенность кислородом, а также определяли индекс массы тела.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость|11.12.2019 14:30|

А слабо в выходные дни??? Что за показуху устраивает медицина. Кто же работающий человек приедет в рабочее время в ахуны??? То же самое и творится в Рубине. Стыдно должно быть товарищи чиновники

Гость|11.12.2019 14:46|

В путь дорогу, через пробки пока проведёшь бассейн закроется.

Гость|11.12.2019 15:20|

Опять бабули придут свои жеппы полоскать.

Гость|11.12.2019 15:26|

Гость писал(a):

А слабо в выходные дни??? Что за показуху устраивает медицина. Кто же работающий человек приедет в рабочее время в ахуны??? То же самое и творится в Рубине. Стыдно должно быть товарищи чиновники
Мероприятие для галочки, у них там какие-то свои игры, проекты, отчеты, премии. Главное отчитаться

Имя: Гость
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