11.12.2019 | 14:17

В пятницу, 13 декабря, с 11:00 до 14:00 пензенцы смогут бесплатно посетить плавательный бассейн Училища олимпийского резерва Пензенской области.

Он расположен на улице Одоевского, 1 (микрорайон Ахуны).

Посещение бассейна является одной из составляющей межведомственного проекта «Жить активно - здорово!».

Помимо сеанса плавания, участники акции смогут оценить состояние своего здоровья и побеседовать со специалистами профилактической медицины, сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

6 декабря всех желающие поплавать бесплатно смогли посетить дворец спорта «Олимпийский». Перед началом сеанса медики измеряли участникам акции артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, ее насыщенность кислородом, а также определяли индекс массы тела.