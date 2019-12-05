05.12.2019 | 16:12

В пятницу, 6 декабря, пензенцев и гостей областного центра, желающих бесплатно поплавать в бассейне, приглашают в ДС «Олимпийский».

В Пензе продолжается акция «Жить активно - здорово!». Медики измеряют участникам артериальное давление, индекс массы тела, определяют уровень глюкозы и холестерина в крови, а также ее насыщаемость кислородом.

Также в соответствии с выявленными в здоровье отклонениями специалисты дадут необходимые рекомендации.

«Все желающие получат бонусы на разовое посещение бассейна. Посетителям будут продемонстрированы ролики по здоровому образу жизни», - отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Акция пройдет с 11:00 до 14:00.