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Общество | В Пензе в бассейне ДС «Олимпийский» пройдет бесплатный сеанс плавания

05.12.2019|16:12
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В пятницу, 6 декабря, пензенцев и гостей областного центра, желающих бесплатно поплавать в бассейне, приглашают в ДС «Олимпийский».

В Пензе продолжается акция «Жить активно - здорово!». Медики измеряют участникам артериальное давление, индекс массы тела, определяют уровень глюкозы и холестерина в крови, а также ее насыщаемость кислородом.

Также в соответствии с выявленными в здоровье отклонениями специалисты дадут необходимые рекомендации.

«Все желающие получат бонусы на разовое посещение бассейна. Посетителям будут продемонстрированы ролики по здоровому образу жизни», - отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Акция пройдет с 11:00 до 14:00.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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