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Общество | Прокуратура напомнила пензенским управляйкам об очистке крыш от льда

04.12.2019|12:47
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В среду, 4 декабря, прокурор Октябрьского района Пензы объявил предостережение руководителям восьми обслуживающих организаций. Это АО «Арбековское», «Федеральная управляющая компания», «Пензенская управляющая организация», управляющие компании «Наш город», «Квартал», «Проспект», «Зевс», «Милана».

Снегопад в ночь с 3 на 4 декабря и последующая оттепель способствуют образованию снежных навесов и сосулек на крышах многоэтажек. В соответствии с законодательством обслуживающие организации обязаны проверять и при необходимости очищать кровли от скопления снега и наледи.

«Несвоевременное выполнение таких работ может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе причинению вреда жизни и здоровью граждан. Прокурор района предостерег обслуживающие организации о недопустимости нарушения законодательства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

6 февраля 2019 года ледяная глыба, сорвавшаяся с козырька балкона дома № 10 на улице Попова, упала на 56-летнюю женщину. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.

После этого в Пензе началась усиленная борьба с сосульками. Дошло до того, что от жильцов последних этажей потребовали расстеклить балконы, что вызвало волну возмущения.

Трагические случаи с упавшими на голову людям сосульками происходили в Пензе и раньше. В феврале 2011 года в районе Пензы-IV в результате схода наледи погиб 54-летний мужчина. В начале января 2013 года на пенсионерку рухнула ледяная глыба с дома № 47 на Володарского.

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