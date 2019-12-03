Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 дек 2019|17:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  71.23  |  $  64.33

Общество | В Пензе в 2020 году на ремонт асфальта у школ потратят более 34 млн рублей

03.12.2019|16:55
Печать

В Управлении образования г. Пензы прокомментировали удручающее состояние школьных территорий.

На ямы, общую неустроенность, разбитое игровое оборудование, отсутствие освещения, пришедшие в негодность спортивные площадки и тротуары многих городских учреждений образования пожаловались пензенцы, оставившие свои комментарии под новостью на портале «ПензаИнформ» от 18 ноября.

Как отметил начальник управления Юрий Голодяев, с 2017 по 2019 год на благоустройство школьных территорий было потрачено 17,8 миллиона рублей. Специалисты привели в порядок, в частности, те дворы, на состояние которых поступили жалобы: у школ № 57, 49, 20, 53 и лицея № 2.

Также закончен ремонт крыльца у второго корпуса лицея № 2 и приведено в рабочее состояние освещение рядом со школами № 49, 57, 35, 25, 20, 16, 43 и у 55-го лицея.

«В проекте бюджета на 2020 год запланирована сумма в 34,7 миллиона рублей на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия. Приобретено игровое оборудование на сумму 9,5 миллиона рублей», - рассказал чиновник.

Кроме того, в 2017 и 2018 году на спил аварийных деревьев в школьных дворах потратили 2,5 миллиона рублей. Работа проводилась и в 2019-м.

«На территориях школ вывешены таблички «Выгул собак запрещен», на родительских собраниях проводятся разъяснительные беседы о правилах выгула животных в общественных местах», - добавил Юрий Голодяев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!