03.12.2019 | 16:55

В Управлении образования г. Пензы прокомментировали удручающее состояние школьных территорий.

На ямы, общую неустроенность, разбитое игровое оборудование, отсутствие освещения, пришедшие в негодность спортивные площадки и тротуары многих городских учреждений образования пожаловались пензенцы, оставившие свои комментарии под новостью на портале «ПензаИнформ» от 18 ноября.

Как отметил начальник управления Юрий Голодяев, с 2017 по 2019 год на благоустройство школьных территорий было потрачено 17,8 миллиона рублей. Специалисты привели в порядок, в частности, те дворы, на состояние которых поступили жалобы: у школ № 57, 49, 20, 53 и лицея № 2.

Также закончен ремонт крыльца у второго корпуса лицея № 2 и приведено в рабочее состояние освещение рядом со школами № 49, 57, 35, 25, 20, 16, 43 и у 55-го лицея.

«В проекте бюджета на 2020 год запланирована сумма в 34,7 миллиона рублей на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия. Приобретено игровое оборудование на сумму 9,5 миллиона рублей», - рассказал чиновник.

Кроме того, в 2017 и 2018 году на спил аварийных деревьев в школьных дворах потратили 2,5 миллиона рублей. Работа проводилась и в 2019-м.

«На территориях школ вывешены таблички «Выгул собак запрещен», на родительских собраниях проводятся разъяснительные беседы о правилах выгула животных в общественных местах», - добавил Юрий Голодяев.