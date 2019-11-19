19.11.2019 | 13:11

В Пензе множество школьных дворов нуждаются в обновлении и ремонте. Об этом рассказали горожане, оставившие свои комментарии под новостью на портале «ПензаИнформ» об удручающем состоянии территорий образовательных учреждений.

«Никому не надо! Начальники подъезжают на машинах, по двору не ходят, места, где проходят линейки, где дети гуляют, не осматривают. Если бы они их видели, давно бы уже по некоторым школам было принято решение отремонтировать», - заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в региональном правительстве в понедельник, 18 ноября.

В качестве примера глава региона привел двор школы № 27, которую недавно посетила делегация из Орловской области.

Обсуждавшие новость пензенцы добавили, что печальное зрелище представляют собой дворы школ № 49, 57, 35, 25, 20, 16, 43 и лицея № 55.

В основном горожане пожаловались на плохое состояние асфальта, стадионов, наличие аварийных деревьев, ям и кромешную тьму, которая накрывает дворы после захода солнца, выгул собак, отсутствие нормального игрового оборудования. «Дорожка как после бомбежки», «Изменений нет годами! Ужас!», «На 1 сентября стыдно было за асфальт перед малышами-первоклашками», - описывали ситуацию они.

«После занятий дети выходят прямо на автостояку у «Олимпии», в гололед, в грязь. Калитку, которая сразу за остановкой, закрыли. Мотивируют, что это борьба с терроризмом! С каким!? Если чуть дальше, прямо напротив главного входа ворота настежь! И крыльцо взялись делать. Раздолбали старое, а до нового, видимо, руки не доходят. И еще: там никогда не было перил. Сколько детей и взрослых на мраморном крыльце переломали рук и ног!» - возмутился пензенец, рассказавший о территории второго корпуса лицея № 2.

К жалобам горожан присоединились и жители Бессоновки. По их словам, ученики средней школы села, которые учатся во вторую смену, вынуждены возвращаться с занятий в темноте: «Сколько ни обращались к директору, в администрацию, никто ничего не решает. Хотя столбы стоят, и фонари есть, но они не горят».

Иван Белозерцев поручил составить реестр школ и детских садов, территории которых требуют благоустройства в первую очередь.

Вопрос, на какие средства это будет сделано, пензенцев тоже волнует. Как стало известно 18 ноября, на капитальный ремонт учреждений образования в проекте значится скромная сумма: 48 миллионов рублей из требуемых 629 миллионов.