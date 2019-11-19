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Глас народа | Пензенцы о плохом состоянии школьных дворов: Изменений нет годами

19.11.2019|13:11
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В Пензе множество школьных дворов нуждаются в обновлении и ремонте. Об этом рассказали горожане, оставившие свои комментарии под новостью на портале «ПензаИнформ» об удручающем состоянии территорий образовательных учреждений.

«Никому не надо! Начальники подъезжают на машинах, по двору не ходят, места, где проходят линейки, где дети гуляют, не осматривают. Если бы они их видели, давно бы уже по некоторым школам было принято решение отремонтировать», - заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в региональном правительстве в понедельник, 18 ноября.

В качестве примера глава региона привел двор школы № 27, которую недавно посетила делегация из Орловской области.

Обсуждавшие новость пензенцы добавили, что печальное зрелище представляют собой дворы школ № 49, 57, 35, 25, 20, 16, 43 и лицея № 55.

В основном горожане пожаловались на плохое состояние асфальта, стадионов, наличие аварийных деревьев, ям и кромешную тьму, которая накрывает дворы после захода солнца, выгул собак, отсутствие нормального игрового оборудования. «Дорожка как после бомбежки», «Изменений нет годами! Ужас!», «На 1 сентября стыдно было за асфальт перед малышами-первоклашками», - описывали ситуацию они.

«После занятий дети выходят прямо на автостояку у «Олимпии», в гололед, в грязь. Калитку, которая сразу за остановкой, закрыли. Мотивируют, что это борьба с терроризмом! С каким!? Если чуть дальше, прямо напротив главного входа ворота настежь! И крыльцо взялись делать. Раздолбали старое, а до нового, видимо, руки не доходят. И еще: там никогда не было перил. Сколько детей и взрослых на мраморном крыльце переломали рук и ног!» - возмутился пензенец, рассказавший о территории второго корпуса лицея № 2.

К жалобам горожан присоединились и жители Бессоновки. По их словам, ученики средней школы села, которые учатся во вторую смену, вынуждены возвращаться с занятий в темноте: «Сколько ни обращались к директору, в администрацию, никто ничего не решает. Хотя столбы стоят, и фонари есть, но они не горят».

Иван Белозерцев поручил составить реестр школ и детских садов, территории которых требуют благоустройства в первую очередь.

Вопрос, на какие средства это будет сделано, пензенцев тоже волнует. Как стало известно 18 ноября, на капитальный ремонт учреждений образования в проекте значится скромная сумма: 48 миллионов рублей из требуемых 629 миллионов.

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Гость|19.11.2019 13:23|

Эт все благодаря одному товарищу ивану

Гость|19.11.2019 13:32|

Спасибо Ивану Александровичу, это он обратил внимание на проблему. А так бы, пензюки годами бы не знали о том, что именений нет годами.

Гость|19.11.2019 13:46|

Воронкову-дембель

Гость|19.11.2019 14:03|

penzainform.ru писал(a):

«Никому не надо! Начальники подъезжают на машинах, по двору не ходят, места, где проходят линейки, где дети гуляют, не осматривают. Если бы они их видели, давно бы уже по некоторым школам было принято решение отремонтировать», - заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в региональном правительстве в понедельник, 18 ноября.
Ой,а он якобы не знал.Школы помимо того что они школы,ещё и избирательные участки ,куда приходят депутаты,так что об состоянии депутатам точно известно.А это всё потому,что в городе слабая и непрофессиональная власть,которую заботят только свои корыстные интересы,а не интересы жителей.

Гость|19.11.2019 14:08|

Так вы ж все радостно путину аплодировали и за еросню фальсифицировали, какие претензии то

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