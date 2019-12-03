03.12.2019 | 12:54

В Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве с высокой долей вероятности может быть похоронен прах бойца 354-й пензенской стрелковой дивизии.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал губернатор Иван Белозерцев во вторник, 3 декабря. Он отметил, что этот факт подтверждают архивные данные.

«Прах Неизвестного Солдата был перенесен туда из братской могилы с 41-го километра Ленинградского шоссе», - добавил глава региона.

Именно там сражалась 354-я пензенская стрелковая дивизия, перекрывая врагу подступы к столице.

Запись Иван Белозерцев приурочил ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря. На площади Победы у Монумента воинской и трудовой доблести первые лица Пензы и области, руководство правоохранительных органов, ветераны, молодежь и поисковики возложили цветы и венки.

В Сердобском районе прошла церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, уроженца Пензенской области Кирилла Петровича Воронкина, которые были обнаружены поисковиками.