29.11.2019 | 13:34

Во вторник, 3 декабря, в Пензенской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата.

В разных районах региона к воинским мемориалам, памятникам и захоронениям возложат венки и цветы.

В Пензе церемония будет проходить на площади Победы у Монумента воинской и трудовой доблести. Она начнется в 10:00. Там соберутся первые лица города и области, руководство правоохранительных органов, ветераны, молодежь и поисковики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Сердобском районе к этому дню приурочили церемонию перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, уроженца Пензенской области Кирилла Петровича Воронкина. Останки солдата были обнаружены поисковиками.