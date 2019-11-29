Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 ноя 2019|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.81  |  $  64.27

Общество | В День Неизвестного Солдата пензенцы соберутся на площади Победы

29.11.2019|13:34
Печать

Во вторник, 3 декабря, в Пензенской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата.

В разных районах региона к воинским мемориалам, памятникам и захоронениям возложат венки и цветы.

В Пензе церемония будет проходить на площади Победы у Монумента воинской и трудовой доблести. Она начнется в 10:00. Там соберутся первые лица города и области, руководство правоохранительных органов, ветераны, молодежь и поисковики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Сердобском районе к этому дню приурочили церемонию перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, уроженца Пензенской области Кирилла Петровича Воронкина. Останки солдата были обнаружены поисковиками.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!