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Общество | В Мокшанском районе возвели два новых модульных ФАПа

01.12.2019|11:09
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В Мокшанском районе специалисты завершили монтаж новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они появились в селах Чернозерье и Михайловка.

В настоящий момент рабочие благоустраивают прилегающие к ним территории и заканчивают внутреннюю отделку помещений медицинских объектов.

«Оба пункта возведены по одному типовому проекту и рассчитаны на 20 посещений в смену», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В ФАПах предусмотрены кабинет для приема больных, процедурная, помещение для стерилизации медицинского оборудования и инструментов, боксы для хранения лекарств, тепловой пункт, хозяйственные помещения и санузел.

Ранее модульные фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Александровка Городищенского района и Тимирязево Башмаковского.

Изначально в 2019 году планировалось создание 12 ФАПов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.

Из-за экономии денег, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019-го еще три фельдшерско-акушерских пункта - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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