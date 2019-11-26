26.11.2019 | 10:15

В Пензенской области продолжается установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время работы завершены в селе Тимирязево Башмаковского района.

Специалисты готовятся благоустраивать территорию, прилегающую к ФАПу.

«Оборудование, необходимое для работы медучреждения, уже закуплено», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

В селе живет 836 человек, большая их часть - пенсионеры, которые часто нуждаются в помощи медиков. С тех пор как в 2018 году фельдшерско-акушерский пункт признали аварийным, они нуждаются в новом.

Во вторник, 26 ноября, специалисты приступили к установке ФАПа в Алексеевке Башмаковского района. Там проживает 152 человека.

В конце октября модульный медицинский объект появился в селе Александровка Городищенского района.

Изначально в 2019 году планировалось создание 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.

Из-за экономии денег, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019-го еще три ФАПа - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.

Согласно исходным срокам, работы по контракту, заключенному с саратовской компанией «Стайер», должны были завершиться до 10 сентября. Однако исполнитель оказался ненадежным. Контракт с ним был расторгнут, поставщика сменили.