Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 ноя 2019|10:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  64.27

Общество | В Башмаковском районе завершили установку модульного ФАПа

26.11.2019|10:15
Печать

В Пензенской области продолжается установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время работы завершены в селе Тимирязево Башмаковского района.

Специалисты готовятся благоустраивать территорию, прилегающую к ФАПу.

«Оборудование, необходимое для работы медучреждения, уже закуплено», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

В селе живет 836 человек, большая их часть - пенсионеры, которые часто нуждаются в помощи медиков. С тех пор как в 2018 году фельдшерско-акушерский пункт признали аварийным, они нуждаются в новом.

Во вторник, 26 ноября, специалисты приступили к установке ФАПа в Алексеевке Башмаковского района. Там проживает 152 человека.

В конце октября модульный медицинский объект появился в селе Александровка Городищенского района.

Изначально в 2019 году планировалось создание 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.

Из-за экономии денег, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019-го еще три ФАПа - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.

Согласно исходным срокам, работы по контракту, заключенному с саратовской компанией «Стайер», должны были завершиться до 10 сентября. Однако исполнитель оказался ненадежным. Контракт с ним был расторгнут, поставщика сменили.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!