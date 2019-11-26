В Пензенской области продолжается установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время работы завершены в селе Тимирязево Башмаковского района.
Специалисты готовятся благоустраивать территорию, прилегающую к ФАПу.
«Оборудование, необходимое для работы медучреждения, уже закуплено», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.
В селе живет 836 человек, большая их часть - пенсионеры, которые часто нуждаются в помощи медиков. С тех пор как в 2018 году фельдшерско-акушерский пункт признали аварийным, они нуждаются в новом.
Во вторник, 26 ноября, специалисты приступили к установке ФАПа в Алексеевке Башмаковского района. Там проживает 152 человека.
В конце октября модульный медицинский объект появился в селе Александровка Городищенского района.
Изначально в 2019 году планировалось создание 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.
Из-за экономии денег, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019-го еще три ФАПа - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.
Согласно исходным срокам, работы по контракту, заключенному с саратовской компанией «Стайер», должны были завершиться до 10 сентября. Однако исполнитель оказался ненадежным. Контракт с ним был расторгнут, поставщика сменили.