30.11.2019 | 11:27

Зареченский городской суд Пензенской области рассмотрел две жалобы местного жителя на постановления Госавтоинспекции по делам об административных правонарушениях.

Согласно постановлениям, 17 и 22 сентября мужчина, управляя автомобилем, двигался по проспекту Мира в Заречном мимо дома № 84 со скоростью соответственно 64 и 62 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч.

В своих жалобах горожанин указал, что напротив дома № 84 на проспекте Мира установлен стационарный металлический ящик на неподвижном основании, который не относится ни к штативам, ни к треногам, ни к вышкам на базе транспортных средств.

Из этого водитель-нарушитель сделал вывод, что средство автоматической фиксации «Крис-П», закрепленное внутри ящика, относится к стационарным и должно быть обозначено знаком «Фотофиксация» или разметкой. Однако ни того, ни другого нет. В связи с этим зареченец просил отменить вынесенные в отношении него постановления.

Однако, как установил суд, мужчина ошибся. Знак «Фотовидеофиксация» предусмотрен для предупреждения водителей о возможной фиксации нарушений правил дорожного движения стационарными автоматическими средствами. А «Крис-П», как следует из руководства по эксплуатации, относится к передвижным комплексам измерения скорости движения транспортных средств. Конструкция позволяет оперативно свернуть оборудование и развернуть его на другом участке дороги.

Кроме того, отсутствие знака «Фотофиксация» и дорожной разметки не освобождает водителя транспортного средства от обязанности соблюдать скоростной режим.

«Обе жалобы заявителя оставлены судом без удовлетворения, а постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 рублей за каждое правонарушение - без изменения. Постановления в законную силу не вступили», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.