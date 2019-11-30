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Общество | Материалы книги о военных временах Кузнецка переданы в печать

30.11.2019|12:45
Печать

В Кузнецке готовится к печати книга о том, как жил город во времена Великой Отечественной войны «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

С 2018 года шла кропотливая работа по сбору данных. В ней приняли участие десятки горожан - краеведы, общественники, студенты колледжа, ветераны муниципальной службы.

В книге представлены как широко известные факты, так и другие сведения о Кузнецке 1940-х годов. Читатели узнают о том, какие маршевые батальоны базировались, формировались и уходили на фронт из города, какое оружие и снаряжение выпускали его промышленные предприятия и как функционировали госпитали.

«Сейчас собранный материал книги передан в типографию. Тираж - 500 экземпляров», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Также к 75-летней годовщине Победы в городе создадут панно, которое будет состоять из фотографий фронтовиков-кузнечан. В образцовый порядок приведут улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, увековечат имена солдат, не вошедших в общий список на Холме славы.

Кроме того, кузнечане приносят в городской краеведческий музей письма своих родственников, написанные во время Великой Отечественной войны. Эти документы будут размещены в информационной части мультимедийного комплекса «Дорога памяти».

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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