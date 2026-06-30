1 июля воздух в Пензенской области прогреется до +29 градусов

Общество

1 июля воздух в Пензенской области прогреется до +29 градусов
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1 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +24...+29. К ночи на четверг прогнозируется +12...+17, также без дождя.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики отметили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области благодаря влиянию поля повышенного давления установится летняя и солнечная погода. Температурный режим продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

В старину 1 июля наблюдали за закатом: если в этот день небо окрашивалось в розовый, то на следующий бывало жарко.

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