В первую смену в лагерях отдохнули 2 746 пензенских детей

В Пензе подвели итоги первой смены летней оздоровительной кампании, организованной в июне. За этот период в загородных лагерях по бюджетным путевкам отдохнули 2 746 детей из города.

Среди них было 672 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 214 детей участников СВО, уточнили в мэрии.

«Каждый лагерь подошел к организации смены ответственно и с душой. Для ребят проводились тематические программы, веселые эстафеты, концерты, танцевальные батлы и научные шоу. Юных пензенцев знакомили с разными профессиями, помогали понять, что им ближе и интереснее», - рассказал глава Пензы Олег Денисов.

Он поблагодарил воспитателей, вожатых, поваров и врачей за ответственный подход к делу, благодаря которому смена прошла без происшествий.

«И это главное. Продолжаем работать, чтобы наши дети и дальше проводили лето весело и с пользой, а родители могли быть уверены в их безопасности и комфорте», - заключил чиновник.

Ранее уточнялось, что стоимость бюджетной путевки на 1 смену в 2026 году составила 26 654 рубля: родителям нужно было внести 6 674, остальное покрыл региональный бюджет.