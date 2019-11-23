23.11.2019 | 12:02

Кузнечане продолжают приносить в городской краеведческий музей письма своих родственников, написанные во время Великой Отечественной войны. Эти документы будут размещены в информационной части мультимедийного комплекса «Дорога памяти».

Письмом из семейного архива поделилась воспитатель детского сада № 27 Светлана Титова. Весточка с фронта пришла от ее дяди Ивана Васильевича Белова, уроженца села 2-е Тарлаково Кузнецкого района. Послание было адресовано матери Прасковье Герасимовне Беловой.

Боец приветствует всю многочисленную родню, а мать - в особенности. «Мама, шлю вам свой боевой фронтовой горячий привет с пожеланием наилучших успехов в вашей хозяйственной жизни», - пишет он.

Иван Белов рассказывает, что одновременно получил сразу три письма из дома. «За эти письма я вас очень благодарю. Я узнал из них, что вы живете ничего: картошка, капуста есть, корова отелилась, теленка зарезали и его едите», - радуется он за родню.

Письмо было написано в марте 1944 года. В апреле Ивана Белова не стало.

«Иван Васильевич был призван в армию осенью 1943 года. А уже в апреле 1944 года семья получила на Ивана похоронку. Он погиб в боях за Украину. А это сохранившееся письмо и довоенная фотография - единственная память о сыне и брате - как реликвия хранились в семье. Таким он и остался для всех родных и близких – навеки восемнадцатилетним», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее на просьбу сотрудников городского музея предоставить фронтовые письма для электронного копирования откликнулись и другие кузнечане. Одна из жительниц города передала единственное сохранившееся в семье письмо от ее дяди. Другой житель Кузнецка принес в музей фото, документы, личные вещи и награды своего отца, участника Великой Отечественной войны.