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Общество | В Кузнецке приведут в порядок улицы, чьи названия связаны с войной

21.11.2019|18:03
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В Кузнецке к 75-летию Победы планируют привести в образцовый порядок улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.

Как сообщили в администрации города, таких улиц в реестре 10: Победы, Панфилова, Кошевого, 354-й Стрелковой дивизии, Ватутина, Матросова, Чкалова и другие.

«Людям надо напомнить, что они живут, к примеру, на улице Черняховского, а это самый молодой генерал армии, человек, который отстоял Воронеж», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Также к 75-летней годовщине Победы в Кузнецке издадут книгу, посвященную истории города в годы войны, и создадут панно, которое будет состоять из фотографий фронтовиков-кузнечан. За образец взято панно «Во славу Отечества», установленное в Нижнем Новгороде. Его основой стали снимки военных лет.

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Гость|21.11.2019 18:22|

Вы видели дороги в Кузнецке? Вот где кошмар. И никакой войны не надо

Гость|21.11.2019 18:30|

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке к 75-летию Победы планируют привести в образцовый порядок улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.
А ОСТАЛЬНЫЕ К КАКОЙ ДАТЕ?

Гость|21.11.2019 18:30|

И про Чкалова расскажите обязательно.

Гость|21.11.2019 18:36|

Остальные улицы надо завесить баннерами с дворцами и фонтанами на них

Гость|21.11.2019 19:25|

Остальные улицы как после бомбёжки, ремонтировать не будут!!!!!

Имя: Гость
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