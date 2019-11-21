21.11.2019 | 18:03

В Кузнецке к 75-летию Победы планируют привести в образцовый порядок улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.

Как сообщили в администрации города, таких улиц в реестре 10: Победы, Панфилова, Кошевого, 354-й Стрелковой дивизии, Ватутина, Матросова, Чкалова и другие.

«Людям надо напомнить, что они живут, к примеру, на улице Черняховского, а это самый молодой генерал армии, человек, который отстоял Воронеж», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Также к 75-летней годовщине Победы в Кузнецке издадут книгу, посвященную истории города в годы войны, и создадут панно, которое будет состоять из фотографий фронтовиков-кузнечан. За образец взято панно «Во славу Отечества», установленное в Нижнем Новгороде. Его основой стали снимки военных лет.