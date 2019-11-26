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Общество | Шемышейский район получил тренажерный комплекс и площадку

26.11.2019|18:11
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Прежде чем в спортивные дебри зашли дети, главный чиновник от физкультуры Шемышейского района лично проверил и продемонстрировал функциональность тренажеров.

В плотной застройке разнообразными спортивными конструкциями - как в лесу, можно заблудиться.

Тренажерный комплекс и площадку для сдачи норм ГТО Шемышейский район получил в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни каждого». Стоимость объекта - более трех миллионов рублей.

«11 комплексов таких, как у вас, появятся в районах нашей области, а за три года во всех районах будут такие комплексы», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На торжественной церемонии открытия новой площадки лучшим спортсменам вручили золотые значки ГТО.

Сразу после на турники забрались те, кто умеет на них что-то делать. Ну а вслед за профессионалами спортивный объект начали осваивать все остальные.

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Гость|26.11.2019 18:45|

Молодцы. Юрий Петрович, поздравляем и желаем успехов.

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