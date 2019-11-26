26.11.2019 | 18:11

Прежде чем в спортивные дебри зашли дети, главный чиновник от физкультуры Шемышейского района лично проверил и продемонстрировал функциональность тренажеров.

В плотной застройке разнообразными спортивными конструкциями - как в лесу, можно заблудиться.

Тренажерный комплекс и площадку для сдачи норм ГТО Шемышейский район получил в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни каждого». Стоимость объекта - более трех миллионов рублей.

«11 комплексов таких, как у вас, появятся в районах нашей области, а за три года во всех районах будут такие комплексы», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На торжественной церемонии открытия новой площадки лучшим спортсменам вручили золотые значки ГТО.

Сразу после на турники забрались те, кто умеет на них что-то делать. Ну а вслед за профессионалами спортивный объект начали осваивать все остальные.