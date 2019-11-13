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Общество | Иван Белозерцев поделился снимком с места отдыха

13.11.2019|14:53
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В среду, 13 ноября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram очередным снимком с места отдыха.

Несколько дней назад он рассказал, что проводит свой короткий отпуск в Сочи. «Как всегда - только в России!» - написал он, сделав селфи на фоне финиковой пальмы.

В этот раз глава региона разместил на своей странице фотографию с подписью «Золото сочинской осени...», где на заднем фоне видны желтые и зеленые деревья.

В ноябре прошлого года Иван Белозерцев во время отпуска ездил в Кабардино-Балкарию. Там он обратил внимание на питомник, существующий около 20 лет. В нем губернатор заказал саженцы туи, ели и можжевельника для Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|13.11.2019 15:04|

И где на белозерцевских фот видно, что они сделаны в Сочи?

Гость|13.11.2019 15:07|

Хорошего отдыха, Иван Александрович! ))

Гость|13.11.2019 15:08|

ваня давай с обезьяной фото...на фоне побережья...

Гость|13.11.2019 15:09|

penzainform.ru писал(a):

В нем губернатор заказал саженцы туи, ели и можжевельника для Пензенской области.
А в Сочинском дендрарии, что закажет для пензякской области? Бамбук?

Гость|13.11.2019 15:09|

Иван Александрович, ИЛЬИН ПОКИНУЛ ПОСТ! Спасибо!!!

Гость|13.11.2019 15:09|

Гость писал(a):

ваня давай с обезьяной фото...на фоне побережья...
+

Гость|13.11.2019 15:10|

может и не вернется?

Гость|13.11.2019 15:11|

чет на фотошоп похоже.

Гость|13.11.2019 15:14|

Отдыхайте, дорогой Вы наш. Набирайтесь сил. Вам еще выяснять, где Америка и Западом телефоны находят.

Гость|13.11.2019 15:23|

До окончания отдыха Магомеду новое место подыщут? Может завхозом в Дендрарий ответственным по бамбуку?

Гость|13.11.2019 15:25|

Вот спасибочки за Ильина!

Гость|13.11.2019 15:25|

Теперь понятно, почему на набережной никто не работает. Все отдыхают, пока губернатор в отпуске и празднуют уход Ильина

Гость|13.11.2019 15:27|

Гость писал(a):

Теперь понятно, почему на набережной никто не работает. Все отдыхают, пока губернатор в отпуске и празднуют уход Ильина
Кошка с дома мышки в пляс?

Гость|13.11.2019 15:27|

"ЗЕМЛЯК"

Гость|13.11.2019 15:34|

Гость писал(a):

Иван Александрович, ИЛЬИН ПОКИНУЛ ПОСТ! Спасибо!!!
Лучшебы тунеядец Иванкин покинул! Иван Александрович когда этого снимите?

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Имя: Гость
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