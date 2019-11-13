13.11.2019 | 14:53

В среду, 13 ноября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram очередным снимком с места отдыха.

Несколько дней назад он рассказал, что проводит свой короткий отпуск в Сочи. «Как всегда - только в России!» - написал он, сделав селфи на фоне финиковой пальмы.

В этот раз глава региона разместил на своей странице фотографию с подписью «Золото сочинской осени...», где на заднем фоне видны желтые и зеленые деревья.

В ноябре прошлого года Иван Белозерцев во время отпуска ездил в Кабардино-Балкарию. Там он обратил внимание на питомник, существующий около 20 лет. В нем губернатор заказал саженцы туи, ели и можжевельника для Пензенской области.