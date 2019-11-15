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Общество | В Пензе подвели итоги акции «Внимание! Должник!»

15.11.2019|10:39
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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Внимание! должник!». За время ее проведения горожане-клиенты заплатили за тепловую энергию 34,5 млн рублей.

В течение трех месяцев энергокомпания проводила усиленную работу с неплательщиками. Так, на досках объявлений многоквартирных домов Пензы сотрудники размещали плакаты с указанием номеров квартир должников, а также суммой неоплаченных счетов за тепло и горячую воду.

«В преддверии Нового года у жителей областного центра есть возможность погасить имеющиеся долги без начисления пеней. Такие условия предусмотрены акцией «В Новый год - без долгов!», - напомнил директор Пензенского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Павел Овчаров.

Участником новогодней акции может стать любой клиент компании. Для этого нужно не иметь или полностью погасить задолженность по оплате за отопление и горячую воду перед «ЭнергосбыТ Плюс», оплатить ноябрьскую квитанцию и внести предоплату за декабрь.

Победители будут определены методом случайного генератора чисел и объявлены в феврале 2020 года. Выигравших ждут ценные подарки от компании.

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