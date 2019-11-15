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Общество | Иван Белозерцев рассказал пензенцам, что возвращается домой

15.11.2019|14:32
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В пятницу, 15 ноября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram новостью о том, что он возвращается домой.

В разделе Stories аккаунта главы региона появился снимок, на котором запечатлен вид из иллюминатора летящего самолета. В верхнем левом углу фото стоит красноречивый хэштег #домой.

8 ноября Иван Белозерцев рассказал подписчикам, где проводит свой короткий отпуск. «Как всегда - только в России!» - написал он, поставив геометку «Сочи» и сделав селфи на фоне финиковой пальмы.

13 ноября в профиле губернатора появилось еще одно фото с этого популярного пляжного курорта. На нем глава региона запечатлен в легкой одежде на фоне желтой и зеленой листвы. «Золото сочинской осени», - прокомментировал он.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|15.11.2019 14:45|

Кеша! Ты вернулся!

Гость|15.11.2019 14:49|

«Во-первых, он начал большое строительство,а во вторых-запретил цыган» к/ф «Убить Дракона»

Гость|15.11.2019 14:49|

Лузгин с караваем встречает, мэрия в кокошниках.

К нам приехал, к нам приехал губернатор доооорррррооооогооооооой!

Возвратился, возвратился он в буртасию домой!

Гость|15.11.2019 14:49|

Наконец то, а то здесь совсем без тебя ничего толком не делается! С возвращением Джон Коннор, месте мы победим Скайнет)))))))))

Гость|15.11.2019 14:50|

С возвращением! Здесь Вас ждет много интересного.

Гость|15.11.2019 14:52|

Будулай вернулся!

Гость|15.11.2019 14:54|

Гость писал(a):

Иван Белозерцев рассказал пензенцам, что возвращается домой.
Он так соскучился по набитой 5 маршрутке ,на которой от работы до дома и назад никогда не ездил.))))))))))Год кончается,обещания данные народу не выполнены вообще,пора прощаться с губернаторским креслом.

Гость|15.11.2019 14:57|

Он вернулся! 31 декабря в 23.50 отчет о проделанной работе и новые планы! Не пропустите. Во всех телевизорах Пензенской области.

Гость|15.11.2019 14:57|

Карлсончик! Дорогой! Ты вернулся!!!

Гость|15.11.2019 15:03|

Наконец-то закипит работа на недостроенной Набережной, у храма, на смотровой у первопоселенца, у фонтана,и главное - в цирке. Бедельники из Администрации за время отпуска губернатора соскучились по работе!

Гость|15.11.2019 15:03|

Может вернулся атеистом и начнет возрождение НТР: НИИ и заводов.

Гость|15.11.2019 15:09|

До последнего теплилась робкая надежда, что останется там.

Гость|15.11.2019 15:11|

С нетерпением ждем понедельника.

Гость|15.11.2019 15:12|

Гость писал(a):

Наконец-то закипит работа на недостроенной Набережной,
Гастарбайтеры клином улетели на родину,набережная пустая ,зато деревянные трибуны отлично гниют,уже появилась чёрная плесень.Гость писал(a):
у храма, на смотровой у первопоселенца
Так аналогично ,если только чиновников и попов пригонит,вот только они руками работать не привыкли.)))

Гость писал(a):

у фонтана,
Тендер/аукцион ещё не состоялся.Вообще то там прокуратура должна работать,а то не понятно как без тендера снесли фонтан и кто и как это оплачивал?

Гость писал(a):

и главное - в цирке.
Пока кран не уберут не кто ни чего строить не будет.Так что и тут мимо.

Гость писал(a):

Бедельники из Администрации за время отпуска губернатора соскучились по работе!
А они что при нём нормально работали!?Тогда где результаты?

Гость|15.11.2019 15:15|

Финики и листва есть не только в России

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Имя: Гость
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