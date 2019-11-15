Иван Белозерцев рассказал пензенцам, что возвращается домой.

15.11.2019 | 14:32

В пятницу, 15 ноября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram новостью о том, что он возвращается домой.

В разделе Stories аккаунта главы региона появился снимок, на котором запечатлен вид из иллюминатора летящего самолета. В верхнем левом углу фото стоит красноречивый хэштег #домой.

8 ноября Иван Белозерцев рассказал подписчикам, где проводит свой короткий отпуск. «Как всегда - только в России!» - написал он, поставив геометку «Сочи» и сделав селфи на фоне финиковой пальмы.

13 ноября в профиле губернатора появилось еще одно фото с этого популярного пляжного курорта. На нем глава региона запечатлен в легкой одежде на фоне желтой и зеленой листвы. «Золото сочинской осени», - прокомментировал он.