Пензенское управление Роспотребнадзора обнародовало данные о заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Сотрудники ведомства назвали эпидситуацию, сложившуюся в регионе на минувшей неделе, неустойчивой.
С 4 по 10 ноября было зарегистрировано 193 случая ОКИ (за предыдущую неделю - 198). Показатель заболеваемости на 17,7% превысил среднемноголетний уровень.
Наиболее сложная ситуация - в Пензенском, Бессоновском, Бековском, Шемышейском районах и в Пензе.
Заболеваемость ОКИ в Пензе также признана неустойчивой. За указанную неделю она снизилась на 8,8%, но осталась на 20,8% выше среднемноголетних показателей.
«Интенсивность распространения ОКИ в детских учреждениях города умеренная. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее из-за ротавируса были отменены занятия в зареченской школе № 221.
В Пачелме в больнице все детское отделение понос и рвота, врачи утверждают что родители сами чем то накормили. Рвота у всех началась в один день.