14.11.2019 | 09:11

Пензенское управление Роспотребнадзора обнародовало данные о заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Сотрудники ведомства назвали эпидситуацию, сложившуюся в регионе на минувшей неделе, неустойчивой.

С 4 по 10 ноября было зарегистрировано 193 случая ОКИ (за предыдущую неделю - 198). Показатель заболеваемости на 17,7% превысил среднемноголетний уровень.

Наиболее сложная ситуация - в Пензенском, Бессоновском, Бековском, Шемышейском районах и в Пензе.

Заболеваемость ОКИ в Пензе также признана неустойчивой. За указанную неделю она снизилась на 8,8%, но осталась на 20,8% выше среднемноголетних показателей.

«Интенсивность распространения ОКИ в детских учреждениях города умеренная. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее из-за ротавируса были отменены занятия в зареченской школе № 221.