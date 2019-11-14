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Общество | 193 жителя Пензенской области подхватили острую кишечную инфекцию

14.11.2019|09:11
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Пензенское управление Роспотребнадзора обнародовало данные о заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Сотрудники ведомства назвали эпидситуацию, сложившуюся в регионе на минувшей неделе, неустойчивой.

С 4 по 10 ноября было зарегистрировано 193 случая ОКИ (за предыдущую неделю - 198). Показатель заболеваемости на 17,7% превысил среднемноголетний уровень.

Наиболее сложная ситуация - в Пензенском, Бессоновском, Бековском, Шемышейском районах и в Пензе.

Заболеваемость ОКИ в Пензе также признана неустойчивой. За указанную неделю она снизилась на 8,8%, но осталась на 20,8% выше среднемноголетних показателей.

«Интенсивность распространения ОКИ в детских учреждениях города умеренная. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее из-за ротавируса были отменены занятия в зареченской школе № 221.

Источник — Фото pixabay.com
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Гость|14.11.2019 09:45|

В Пачелме в больнице все детское отделение понос и рвота, врачи утверждают что родители сами чем то накормили. Рвота у всех началась в один день.

Гость|14.11.2019 09:47|

Сейчас отделение пустует, ни кого не ложат, видемо боятся.

Гость|14.11.2019 09:48|

на все воля божья.

И на дришь тоже!

Гость|14.11.2019 10:03|

Да че действительно людей начали сбивать после кинофильма "Вокзал для двоих?"

Гость|14.11.2019 10:13|

А причина какая? Легко же найти! Кто-то всех отравил, а про них молчат

Гость|14.11.2019 10:16|

я вот только вчера дристал с температурой 38,1

Гость|14.11.2019 10:30|

писанина не о чём,от чего отравились огромная тайна продолжайте покупать и дристать,спасибо автору очень содержательная статья а главное жаренное,тёпленькое лишь бы о чём написать

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