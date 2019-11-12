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Происшествия | Виновником вспышки заболеваемости школьников в Заречном стал ротавирус

12.11.2019|16:36
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Учеников зареченской школы № 221 на уроки ждут 14 ноября - такое объявление размещено в группе образовательного учреждения одной из социальных сетей.

С конца прошлой недели были отменены занятия из-за массового заболевания детей: юные зареченцы жаловались на рвоту и диарею. В связи с этим следователи проводят проверку.

«По части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Сотрудниками Федерального медико-биологического агентства в школе отобраны пробы готовых блюд, воды, произведены смывы в пищеблоке, обследуется персонал, произведена дезинфекция в пищеблоке и санузлах», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сначала за медицинской помощью обратилось 17 ребят, однако за выходные их количество увеличилось до 53.

«В результатах анализов, отобранных от больных детей, выделяется ротавирусная инфекция. То есть причиной подъема заболеваемости среди детей младшего школьного возраста в данной школе послужил ротавирус», - пояснила главный санитарный врач по Заречному Людмила Куликова.

Известны результаты проверки продуктов питания и воды, отобранных в школьной столовой: они, по данным специалистов, удовлетворительные. Но, несмотря на это, сотрудники межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства продолжают эпидемиологическое расследование.

«Все полностью будет обследовано, получены все результаты, и будет сделан вывод о причинах вспышки ротавирусной инфекции в данной школе», - отметила Людмила Куликова.

В учреждении уже провели две генеральные уборки.

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