11.11.2019 | 17:21

В Заречном организовали доследственную проверку по факту массового заболевания учащихся школы № 221.

В четверг, 7 ноября, ученики, в основном младшеклассники, стали жаловаться на тошноту, рвоту, боли в области живота. С 8-го числа занятия приостановили.

По состоянию на 14:00 8 ноября за медицинской помощью обратились 17 учеников. В 12 случаях детям поставлен предварительный диагноз «ротавирусный гастроэнтерит». Заболевание в основном протекает в легкой форме, однако один ребенок был госпитализирован с подозрением на аппендицит, которое впоследствии не подтвердилось.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование. Они взяли пробы воды из фонтанчиков и бассейна, обследовали пищеблок, отобрали пробы готовых блюд, взяли смывы, проверили дезинфицирующие средства и обследовали весь персонал.

«Специалисты предполагают, что заболевание не связано с питанием в школе, потому что более половины заболевших не посещали столовую. К тому же дети с симптомами ротавирусной инфекции были в школе 5 ноября, сразу после каникул. Заболевание такого количества детей в одном образовательном учреждении теоретически возможно. Подъем заболеваемости ротавирусной инфекцией в городе в этот период года в теплую погоду эпидемиологи отмечают на протяжении нескольких последних лет. Окончательные выводы будут сделаны по результатам лабораторных исследований», - сообщили тогда в пресс-службе администрации Заречного.

Следователи будут проводить проверку по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление точного количества заболевших детей. В ходе проверки будут установлены причины массового заболевания учащихся, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических правил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.