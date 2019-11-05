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Общество | В Пензенской области подвели итоги Большого этнографического диктанта

05.11.2019|11:04
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В Пензенской области в написании Большого этнографического диктанта участвовало рекордное количество человек.

Акция прошла 1 ноября на 33 площадках, располагавшихся в каждом муниципальном районе и городе. Жители региона уже в четвертый раз приняли в ней участие. Всего для прохождения испытания пришли 1 324 человека, в их числе 374 мужчины и 950 женщин. За 45 минут им нужно было выполнить 30 заданий: 20 – из общефедеральной базы, 10 – из региональной части.

«Средний балл в области составил 59,6, средний возраст участников - 27,9, самому маленькому участнику акции 11 лет, а самому старшему - 82», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2016 году в написании диктанта участвовало 164 человека, в 2017-м - 337, в 2018-м – 441. Соответственно увеличивалось и количество площадок: от двух в 2016-м до шести в 2017-м и 2018-м.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|05.11.2019 11:46|

И что эти чумурудные диктанты дают? Толпе баранов они уровень жизни повышают?

Гость|05.11.2019 11:52|

Гость писал(a):

Толпе баранов они уровень жизни повышают?
Не согласен с Вами. Они кокошники любят носить...

Имя: Гость
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