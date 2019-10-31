31.10.2019 | 11:11

В пятницу, 1 ноября, жители Пензенской области в четвертый раз примут участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной ко Дню народного единства.

Акция стартует в 11:00. Перед ее началом участники посмотрят фильм о национальных свадебных традициях коренных народов региона.

Тестовый бланк будет состоять из 30 заданий: 20 вопросов из общефедеральной базы и 10 - из региональной части. На ответы отводится 45 минут.

В этом году диктант пройдет на 34 площадках. Планируется, что в нем примут участие не менее 700 человек. В их числе - лидеры национально-культурных и религиозных обществ, деятели науки и искусства, депутаты.

Для сравнения: в 2016 году участниками акции стали 164 человека, в 2017-м - 337, в 2018-м - 441. Соответственно росло число площадок: в 2016-м их было 2, затем в течение двух лет - 6, сообщили в Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.