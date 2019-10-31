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Общество | Пензенцев приглашают проверить свои знания по этнографии

31.10.2019|11:11
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В пятницу, 1 ноября, жители Пензенской области в четвертый раз примут участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной ко Дню народного единства.

Акция стартует в 11:00. Перед ее началом участники посмотрят фильм о национальных свадебных традициях коренных народов региона.

Тестовый бланк будет состоять из 30 заданий: 20 вопросов из общефедеральной базы и 10 - из региональной части. На ответы отводится 45 минут.

В этом году диктант пройдет на 34 площадках. Планируется, что в нем примут участие не менее 700 человек. В их числе - лидеры национально-культурных и религиозных обществ, деятели науки и искусства, депутаты.

Для сравнения: в 2016 году участниками акции стали 164 человека, в 2017-м - 337, в 2018-м - 441. Соответственно росло число площадок: в 2016-м их было 2, затем в течение двух лет - 6, сообщили в Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.

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Гость|31.10.2019 11:38|

penzainform.ru писал(a):

Большой этнографический диктант», приуроченной ко Дню народного единства.
господи,да кому эта шляпа интересна..покажите нам этих полуумных.

Гость|31.10.2019 11:40|

Гость писал(a):

.покажите нам этих полуумных.
Кому это вам?

Гость|31.10.2019 11:54|

Гость писал(a):

Кому это вам?
Эрзя?

Гость|31.10.2019 11:59|

Гость писал(a):

по этнографии
ЧТО ЭТО????

Имя: Гость
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