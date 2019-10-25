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Общество | Виадук у Заречного планируют открыть для реверсивного движения

25.10.2019|17:19
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В пятницу, 25 октября, на выездном совещании у Ахунского переезда в Пензе был поднят вопрос о ходе реконструкции виадука, ведущего из Заречного в поселок Монтажный.

Представитель заказчика работ на объекте сообщил, что в настоящее время путепровод полностью закрыт не только для движения транспорта, но и для пешеходов. Конструкции активно демонтируются.

«Железная дорога сделала служебный проход для пешеходов. Идем по графику. Планируем организовать работы таким образом, чтобы пролетные конструкции, которые идут через железную дорогу, сделать в первую очередь и открыть движение в реверсивном варианте, чтобы можно было пустить транспорт, а потом будем заканчивать работы», - уточнил он.

Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев призвал ускориться. «Деньги привезли, они есть. Вперед!» - заявил глава ведомства.

Виадук закрыли на реконструкцию 7 октября. До августа 2020 года на объекте должны заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.

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Гость|25.10.2019 17:31|

Заварить ворота в этот лосятник, и нет проблем

Гость|25.10.2019 18:27|

Деньги привезли, они есть. Вперед!» - заявил глава ведомства.

Оптимист :))

Гость|25.10.2019 19:00|

Последний абзац напрягает

Имя: Гость
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