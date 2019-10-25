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Общество | В некоторых библиотеках Пензы за долги отключили телефоны

25.10.2019|14:56
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Дозвониться в несколько пензенских библиотек невозможно. Читатели не могут связаться с учреждениями на Кирова, Чаадаева и Токарной. Сотрудники на месте, аппараты исправны, но молчат.

По словам директора МБУ «Централизованная библиотечная система г. Пенза» Галины Асеевой, связь отключили за долги - их у 23 библиотек, входящих в городскую сеть и расположенных в разных концах Пензы, накопилось на 33 тысячи рублей. Телефоны замолчали в трех. По какому принципу выбирали, неизвестно.

«Люди не могут дозвониться, узнать режим работы, условия продления, не могут узнать о предстоящих мероприятиях - конечно, это сложно», - констатировала Галина Асеева.

«Централизованная библиотечная система» финансируется из бюджета города. Галина Асеева трудится здесь директором около 20 лет и уверена: такого, чтобы их лишали телефонной связи за неоплату счетов, еще не было. Проблема скоро должна решиться.

«Нас профинансировали, и мы уже отправили платежное поручение. То есть в ближайшее время - день-два - деньги поступят, и телефонная связь будет возобновлена», - заверила специалист.

Теперь библиотекари думают о том, чтобы на сайте своего учреждения дать номера собственных мобильных телефонов. Никто не знает, какие проблемы с финансами могут возникнуть у города.

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