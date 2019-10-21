21.10.2019 | 16:18

Спасатель МЧС сломал кисти рук при исполнении служебного задания. Он стал единственным, кому разрешили отжаться на кулаках. В итоге в свои 52 года сделал это 40 раз!

«Был сложный пожар, я с крыши случайно упал, повредил руки. Живу теперь с этим 20 с лишним лет», - рассказал участник фестиваля Сергей Гадальцев.

Трудящиеся пензенцы сдали нормы ГТО. IV областной фестиваль прошел в училище олимпийского резерва. Участие в нем приняли команды всех районов - победители муниципальных этапов, всего более 250 человек.

Атлетам предложили испытать себя в девяти дисциплинах: подтягивании, отжимании, беге, прыжках в длину, стрельбе и прочих.

«Кто сдаст на золотой знак отличия, кто на серебряный, кто на бронзовый. Сегодня были великолепные условия для участников фестиваля, и практически все стали обладателями знака отличия комплекса ГТО», - пояснил главный судья соревнований Владимир Антонов.

К новым высоким результатам пробежал Михаил Баннов. Ранее он уже получил награду муниципального уровня.

«Я административный работник - заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом. И работаю в спортивной школе - надо как-то соответствовать нашему статусу», - подчеркнул участник фестиваля из Никольского района.

Возраст спортсменов - от 25 до 59 лет. Для каждого установлены свои рекорды. Учительнице физкультуры из Нижнеломовского района было достаточно выполнить упражнение 18 раз, а она смогла 26.

«Чтобы дети за мной тянулись, я могу им сказать, что участвую», - уточнила участница фестиваля Таисия Павлова.

Пензенская область сейчас занимает третье место во всероссийском рейтинге по внедрению комплекса ГТО.