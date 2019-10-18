18.10.2019 | 11:19

В Октябрьском и Первомайском районах Пензы мировые суды наказали двоих перевозчиков, работающих на маршрутах, которые соединяют областной центр с Саловкой и Чемодановкой.

Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора проверили принадлежащие предпринимателям транспортные средства «Луидор», ПАЗ и Ford Transit. Первый вез в Саловку 10 человек от ЦНТИ, второй - 15 от «Ленты», а третий доставлял 4 пассажиров из Чемодановки в Пензу.

При этом лицензии на перевозку у обоих предпринимателей отсутствовали.

Ни тот, ни другой не стали отрицать вину и заявили о раскаянии в содеянном. Мировые суды учли смягчающие ответственность обстоятельства и назначили обоим штрафы ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. Перевозчики заплатят по 50 000 рублей.