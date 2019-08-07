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Общество | В Пензе картинная галерея ищет хозяина для рыжего котенка

07.08.2019|11:55
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Отзывчивые сотрудники Пензенской картинной галереи пристраивают уже второго котенка в этом году. «Очередное новое незапланированное чудо» они нашли утром в субботу, 3 августа.

«Дорогие друзья! И снова мы просим вашей помощи! Субботнее утро в галерее началось с находки маленького рыженького котенка. Нам очень необходима ваша помощь в пристройстве крошки!!! Телефон 56-63-73» - такая запись появилась в тот день в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

К среде, 7 августа, дом рыжему котенку еще не нашли. Зато в группе галереи выложили видео, где сотрудница кормит малыша из бутылочки.

В мае работники учреждения спасли котенка, неизвестно каким образом оказавшегося в воздуховоде здания. «Он трое суток боролся за свою жизнь, так как сам не мог выбраться. Сотрудники музея провели настоящую спасательную операцию: был разобран стеллаж с музейными предметами, снята решетка с воздуховода, внутрь мы спустили самодельную лестницу, благодаря чему малыш выбрался на свет», - сообщалось в группе.

Того найденыша, кстати тоже рыжего, показали ветеринару, приучили к лотку, назвали Чкаловым - «за преодоление высоты и безумную храбрость», а потом стали искать для него добрые руки.

Источник — фото и видео vk.com/penzagallery
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Гость|07.08.2019 12:25|

этот похож на льва, голова большая - наверно кот

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