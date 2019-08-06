06.08.2019 | 16:21

Руководство областного управления на один день открывает двери для граждан, которые хотели бы ознакомиться со спецификой работы ведомства.

«Будут участвовать у нас - присутствовать на заседаниях комиссии по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также при рассмотрении жалоб в порядке 44-го федерального закона. Будет предоставлена возможность присутствовать на судебных заседаниях при обжаловании нормативно-правовых актов антимонопольного управления», - сообщила заместитель руководителя УФАС России по Пензенской области Елена Прокаева.

По окончании дня такой «внештатный сотрудник» оставит отзыв о буднях в УФАС.

Анна Пичугина уже год как влилась в коллектив ведомства и работает в отделе контроля закупок.

«Мы занимаемся принятием жалоб, которые поступают в наш отдел, на действия организатора торгов, на действия аукционной комиссии и так далее. В дальнейшем эта жалоба будет рассмотрена на заседании комиссии, будет признана либо обоснованной, либо необоснованной», - отметила ведущий специалист-эксперт отдела УФАС России по Пензенской области.

За первое полугодие 2019-го специалистами пензенского УФАС рассмотрено 235 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства, вынесено 142 постановления о наложении штрафов на сумму более 30 миллионов рублей.

Идет проверка в отношении пензенских автоперевозчиков. В конце августа, возможно, озвучат ее результаты.

«К этому времени у антимонопольного органа будет информация в полном объеме для того, чтобы мы имели возможность сделать вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства», - пояснила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Как и что проверяют, может узнать любой желающий. Для этого до 9 августа включительно нужно подать заявку на участие в конкурсе «Пензенское УФАС - взгляд изнутри» и попробовать себя в роли специалиста. Правда, без оплаты труда.