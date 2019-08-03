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Общество | На улице Кирова в Пензе откроют платную муниципальную парковку

03.08.2019|11:57
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С 1 сентября около дома № 62 на улице Кирова в Пензе начнет работу платная муниципальная парковка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это позволит снизить количество нарушений правил парковки в районе, сократит поток автомобилей, въезжающих в центральную часть города, будет стимулировать пензенцев пользоваться общественным транспортом и велосипедом, а также улучшит экологическую обстановку.

В настоящий момент специалисты закончили обустройство территории стоянки и установили оборудование. До 31 августа она будет работать в тестовом режиме, оплаты не потребуется.

С 1 сентября автомобилистам придется заплатить за пользование парковочным местом из расчета 20 рублей за час.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|03.08.2019 12:12|

вдоль всей улицы Кирова припаркованы автомобили, в том числе и на тротуарах. Кому нужна эта платная парковка, если можно припарковать где хочешь, ГИБДД в Пензе все равно не работает.

Гость|03.08.2019 12:18|

У ворья одни деньги на уме ...

Гость|03.08.2019 12:20|

Гость писал(a):

ГИБДД в Пензе все равно не работает.
А денюжку всё равно получают.

Гость|03.08.2019 12:30|

Гость писал(a):

У ворья одни деньги на уме ...
Ты имеешь ввиду жоповозов, которые воруют тротуары, озеленение во дворах и чистых воздух?

Гость|03.08.2019 12:33|

Гость писал(a):

вдоль всей улицы Кирова припаркованы автомобили, в том числе и на тротуарах. Кому нужна эта платная парковка, если можно припарковать где хочешь, ГИБДД в Пензе все равно не работает.
Можешь под мостом БХУХО ставить,там места много.

Гость|03.08.2019 12:43|

А вот хрен угадал! Там все забито! Что на одном берегу, что на другом.

Гость|03.08.2019 13:36|

Твари

Гость|03.08.2019 13:50|

Гость писал(a):

Ты имеешь ввиду жоповозов
Дурочка, благодаря им, ты ещё как то сводишь концы с концами. Молился ся бы на кормильцев, да в шины кланялся бы .

Гость|03.08.2019 14:03|

Всё платное , ужас какой-то .

Гость|03.08.2019 14:14|

Около "Коллажа" под знаком "Инвалид" ни одного(!) автомобиля со знаком "Инвалид"!

Так что сами нарушаете,сами и получайте платные парковки!

Гость|03.08.2019 14:14|

Построили парковку на средства налогоплательщиков и с них же будут собирать денежку за стоянку! Гениально! Остап Бендер отдыхает!

Гость|03.08.2019 14:32|

А что с парковкой у магнита рядом с революционной заправкой? Она платной стала?

Гость|03.08.2019 14:35|

ГИБДД в Пензе все равно не работает.

Эвакуатор работает, а ГИБДД уже на Некрасовой работает

Сергей Олегович|03.08.2019 14:56|

лично я не против подобных не больших парковок, они должны быть доступны всем 20-30 р не более, с камерами и хорошим покрытием, я против хамов которые паркуются на газонах пешеходных дорожках итак далее, давно пора запустить программу ( штраф под дворник ) нарушил, бабушка или дедушка, пару фоток нарушения и штраф под дворник, по другому не получится.

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