28.07.2019 | 14:04

Пензенцы в соцсети обсуждают видеообращение к губернатору Иван Белозерцеву, записанное одним из водителей по дороге из села Бессоновка в сторону Пензы. По пути ему попался сотрудник ГИБДД с треногой для фиксации нарушений правил дорожного движения.

«Почему за рубежом камера служит средством предотвращения ДТП, а у нас - сбора денег? Вот село Бессоновка. Ни на одном участке дороги не обозначено, что ведется видеофиксация нарушений ПДД. Так почему вот такие граждане занимаются сбором денег?

Раньше были бандиты на большой дороге, а сейчас эти бандиты на большой дороге легально зарабатывают. Можно как-то этот вопрос вообще решить? Хотя бы поставьте знаки о том, что идет видеофиксация нарушений ПДД. Спасибо», - высказался автор записи.

Мнения пользователей, просмотревших ролик, разделились, но не поровну. Меньшая часть комментаторов согласились с мужчиной, пожаловавшись еще и на то, что многие водители перестали помогать друг другу на дороге, предупреждая морганием фар о приближении к посту ДПС или камере.

Другие, коих оказалось гораздо больше, автора записи не поддержали.

«Это нас. пункт. Ехай 60, и камеры не помешают. Ересь какую-то снял и радуется», «В чем проблема ехать по правилам ПДД? Тогда тебе пофигу на эти камеры. А если ты нарушил и тебя такая камера поймала, ну так это только твоя вина. По поводу Европы вообще не понятно, они там в принципе более дисциплинированны как водители, по поводу камер не бомбят. Я наоборот за то, чтобы этих камер больше было, может, хоть ездить у нас нормально начнут», - написали комментаторы.

«Даже если эти сборщики незаконно стоят снимают, так вы же сами им своими нарушениями даете почву для наживы. Не нарушайте, и будет вам спокойно, а им не выгодно. Или вам завидно, что кто-то смог, а вы нет?», «Камера - это инструмент, который тебя должен заставлять не нарушать, если ты вдруг решишь. Большое количество камер дисциплинирует. В пример могу привести Казань и Татарстан. Был там недавно. Никто не гоняет, т. к. камеры на каждом углу», - отметили пользователи.

В заключение обсуждения один из комментаторов уличил автора записи в незнании сути того, о чем он рассуждает: «Передвижные камеры не обозначаются знаками и разметкой. Люди, стоящие с камерами, не имеют никого отношения к штрафам. Ломать камеры - не лучший вариант. Они все застрахованы - их быстро заменят, они государственные, за них максимально спросят».