25.07.2019 | 18:12

На улице Строителей мастер на все руки и создатель ретроавтомобилей Александр Ососков устроил выставку восстановленных машин. Вторую жизнь моделям он дает у себя в гараже.

«Картинка, руки, металл, инструмент - и произведение автомобильного творчества. Вот была рама одна - а потом все восстанавливается: ходишь вокруг, собираешь и делаешь», - рассказал Александр Ососков.

Гоночный автомобиль с мотором от «Москвича», «Руссо-Балт» - первая русская машина, немецкий Horch - предшественник Audi, «Антилопа Гну», как в фильме «Золотой теленок», и, конечно, американский кабриолет, который в середине прошлого века считался самым дорогим автомобилем в мире.

«Поставил мотор от Nissan, подвеска передняя - от Mercedes, задний мост и сиденья тоже», - пояснил мастер.

Практически ни один современный автомобиль не проехал мимо старых. Такое на «пьяной» дороге увидишь не каждый день.