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Общество | Губернатор оценил обновленный районный Дом культуры в Шемышейке

24.07.2019|17:21
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Обновленный районный Дом культуры распахнул свои двери перед жителями и гостями Шемышейки. Там был выполнен капитальный ремонт, на него потратили более 4,5 млн рублей.

«Мне приятно находиться в этом зале. Зал отремонтировали очень достойно, поэтому спасибо. Самое главное - чтобы он работал и здесь могли заниматься и молодежь Шемышейки и района вашего, и о ветеранах тоже не забывали», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Работа проведена большая. Уложена плитка, линолеум, обновлены стены, потолки, заменены двери и окна, кровля здания.

«Это толчок для молодежи, для того, чтобы они занимались творчеством, искусством и прославляли Шемышейский район, Пензенскую область далеко за его пределами», - подчеркнул ведущий эксперт администрации Шемышейского района Алексей Марутин.

В комфортных условиях стали открываться и новые кружки: театральный, хореографический, работает студия декоративно-прикладного творчества.

«Я обучаюсь в студии два года. Эта картина заняла на областной выставке первое место», - рассказал народный умелец Кирилл Семенов.

В 2019 году Шемышейский РДК выиграл грант и получит около трех миллионов рублей. Эти средства направят на приобретение звукового и светового оборудования.

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Гость|24.07.2019 18:42|

Станцевал бы хоть что нибудь или спел.

Гость|24.07.2019 18:52|

А как же духовность, скрепность без попов? Новый трэнд?

Имя: Гость
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