6 мая - день святого Георгия Победоносца

6 мая весь православный мир празднует день святого Георгия Победоносца.

Родители воспитали Георгия в христианской вере. На военной службе он стал любимцем императора Диоклетиана - талантливого правителя, фанатичного приверженца римских богов и одного из самых жестоких гонителей христиан. Услышав о решении истребить их, святой Георгий раздал свои вещи бедным, отпустил рабов, пришел к Диоклетиану и объявил себя христианином.

Император уговаривал Георгия отречься от Христа, но получил отказ. После этого святого били воловьими жилами, бросали в негашеную известь, заставляли бегать в сапогах с острыми гвоздями внутри, колесовали. Но Георгий все переносил с молитвой.

Тогда Диоклетиан приказал отрубить ему голову.

Русский народ особенно чтит Георгия Победоносца. Он запечатлен в центре герба Российского государства.

В истории 6 мая известно несколькими знаменательными событиями. В 1906-м Николай II утвердил новую редакцию основных государственных законов империи. В 1991-м состоялось выступление авиационной пилотажной группы «Стрижи», и с тех пор этот день значится как дата рождения эскадрильи.

6 мая родились французский революционер Максимилиан Робеспьер, австрийский психолог Зигмунд Фрейд, герой Великой Отечественной войны Николай Гастелло, советские актеры Владимир Этуш и Владимир Белявский.

В народном календаре сегодня Юрий Вешний, или Егорьев день, когда начинались активные полевые работы. Каждый знал, что «в Юрьев день только ленивая соха не выезжает».

В старину считалось, что так называемая юрьевская роса обладает особой энергией, дарит человеку силы и здоровье. Ранним утром этого дня селяне выходили на луга и катались по траве.

На Егория было принято баловать скот - животных чистили и хорошо кормили. Также чествовали пастухов, одаривая их деньгами.

Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия, Георгий, Иван и Софья.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день достаточно напряженный. Пришло время исправлять сделанные в прошлом ошибки, чтобы не искажалось настоящее и не омрачалось будущее.