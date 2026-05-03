3 мая в России - День кондитера

Если вы никогда не пекли торт наполеон, не готовили булочки с изюмом и корицей, не растапливали шоколад для глазирования, то 3 мая пришло время сделать что-нибудь в таком духе. Сегодня в России отмечается День кондитера, и ничто не мешает попробовать свои силы.

Немногим известно, что кондитерское дело зародилось в Италии и оттуда распространилось по Европе. Произошло это в конце XV - начале XVI века. А специалисты по истории кондитерского искусства утверждают, что оно возникло в древности, когда людям стал известен вкус меда.

Как бы то ни было, в День кондитера скажем спасибо тем, кто делает нашу жизнь слаще благодаря своему мастерству.

Также 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Каждый год перед ним различные организации по защите прав журналистов готовят доклады о состоянии отношений массмедиа и общества, дают правовую оценку возможности выражения мнений журналистов и прессы в разных государствах.

Кроме того, сегодня Всемирный день Солнца. Возобновляемая солнечная энергия дарована человеку, как энергия ветра и морских волн. Важно научиться использовать эти ресурсы, не приводящие к образованию токсичных или радиоактивных отходов.

3 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал первую в мире самопишущую механическую ручку, в 1908-м в паре десятков километров от Бейрута в Ливане, на холме Харисса, установили огромную статую Девы Марии, а в 1978-м впервые в мире была разослана вирусная реклама, которую сегодня называют спамом.

3 мая родились итальянский философ и политик эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, церковный и государственный деятель Сергий Радонежский, художник Александр Бенуа.

В народном календаре 3 мая - день окликания предков. В старину считалось, что в этот день покойники желают повидаться с родными, поэтому нужно посетить их могилы. На погостах плакали, причитали и окликали умерших, а дома накрывали изобильный обеденный стол, чтобы души умерших убедились: здесь все благополучно, потомки живут сыто и хорошо.

Сегодня именины празднуют Авраам, Александр, Гавриил, Григорий, Николай и Федор.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня спокойный и светлый день, когда можно отложить серьезные дела, подольше полежать в постели, посвятить время отдыху. Генеральную уборку, если она запланирована, лучше отложить, день хорошо провести в уединении или общении с самыми близкими.