5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. В России насчитывается порядка 11 миллионов людей с ограниченными возможностями, из которых около 700 тысяч - дети. Эта категория населения признана одной из самых незащищенных, поэтому цель мероприятий - обратить внимание общественности на проблему дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

Также 5 мая известно как Международный день акушерки. Профессиональный праздник отмечают женщины, которые помогают новым людям появляться на свет. От их квалификации зависят жизнь и здоровье матери и новорожденного ребенка.

5 мая в России - День водолаза. Праздник установлен в память об основании в 1882 году в Кронштадте первой в мире водолазной школы. Сегодня такие специалисты работают во многих отраслях и сферах, их профессия остается сложной и опасной. Недаром к ним предъявляются повышенные требования: кандидаты должны быть стрессоустойчивыми, обладать не только физической выносливостью, но еще и хорошим слухом и внятной речью.

День шифровальщика отмечают сегодня сотрудники криптографической службы России. Она была учреждена 5 мая 1921 года постановлением Совета народных комиссаров. Специалисты службы с помощью программ шифровки и дешифровки обеспечивают защиту информации в системах телекоммуникации и специальной связи.

В истории этот день известен тем, что в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда», а в 1921-м в Париже был выпущен знаменитый парфюм «Шанель № 5».

5 мая родились немецкий философ-экономист и социолог Карл Маркс, польский писатель Генрик Сенкевич, русский географ и полярный исследователь Георгий Седов и советский поэт и прозаик Евгений Долматовский.

В народном календаре сегодня день Луки, покровителя врачей и живописцев. В это время высаживали на грядки лук, без которого русскую кухню не мыслили. Его и ели сырым (с хлебом и соленой рыбой), и добавляли в разные блюда - мясные, рыбные, овощные. Кроме того, лук входил в состав многих народных лекарств. Так, в сочетании с медом его применяли как средство от простуды.

Именины 5 мая празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Платон и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: энергетика суток такова, что человеку будет свойственна пассивность. Браться за новые проекты сегодня не стоит - вряд ли получится довести их до конца или выполнить на достойном уровне.