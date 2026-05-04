4 мая - Международный день пожарных

Сегодня, 4 мая, во всем мире отмечают Международный день пожарных. Появление праздника связано с трагедией: в декабре 1998 года в Австралии 5 пожарных погибли при тушении леса. Кроме того, 4 мая почитают святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают товарищей, пожертвовавших собой во имя жизни других людей. К памятникам и мемориалам приносят цветы и венки, в подразделениях проводят торжественные церемонии.

На 4 мая приходится неформальный день «Звездных войн», который празднуют поклонники киноэпопеи. Основанием для выбора даты послужил своеобразный каламбур. Знаменитая фраза джедаев «Да пребудет с тобой сила» на английском звучит как May the force be with you. При этом слово may можно перевести как «май», а force похоже на fourth - «четвертый».

4 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1113 году на киевский великокняжеский престол взошел Владимир Мономах, в 1878-м Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф, в 1961-м в СССР приняли указ об усилении борьбы с тунеядством, в 1966-м был подписан протокол об участии концерна Fiat в создании автопредприятия в СССР, а в 1979-м Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании - первой женщиной на этом посту.

В этот день родились немецкий книгоиздатель Фридрих Брокгауз - основатель одноименной фирмы, английский палеонтолог и естествоиспытатель Томас Гексли, российский политический и общественный деятель Александр Керенский, британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн, народная артистка России Татьяна Самойлова.

4 мая в народном календаре - Проклов день, когда старики выходили за околицу, вставали лицом к западу и читали заговоры против нечистой силы, а девушки водили хороводы вокруг яблонь.

Именины сегодня отмечают Алексей, Денис, Иван, Исаакий, Кондратий, Максим, Николай, Прокл и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня расслабиться и весело провести время. В то же время нельзя забывать об умеренности: справиться с буйством сил под силу не каждому.