22 апреля - Международный день Матери-Земли

Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Матери-Земли. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам планеты.

Впервые праздник прошел в США в 1970 году. Спустя 20 лет День Матери-Земли стал международным, Россия присоединилась в 1992-м.

С 2009-го он проводится под эгидой ООН. Термин «Мать-Земля» понятен гражданам разных государств и показывает связи между планетой и человеком. В этот день ученые обсуждают глобальные экологические проблемы, а во многих странах проходят разнообразные акции: закрытие автомобильного движения на оживленных улицах, уборка территорий и посадка деревьев.

22 апреля - среда последней полной недели месяца, а это значит, что наступил Международный день секретаря. Главная цель праздника - поблагодарить административных работников за их вклад в отлаженную работу офисов и отметить значимость профессии в любой отрасли экономики.

В истории 22 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1370 году была заложена крепость Бастилия, в 1833-м в России появились почетные звания для лиц недворянских сословий, в 1838-м пароход впервые пересек Атлантический океан без остановки и бросил якорь в бухте американского штата Нью-Джерси, а в 1906-м состоялись внеочередные Олимпийские игры, приуроченные к 10-летию инициативы Пьера де Кубертена.

В этот день родились политик и революционер Владимир Ленин, немецкий философ Иммануил Кант, американский физик, создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, писатели Владимир Набоков и Иван Ефремов.

В народном календаре 22 апреля - Вадим Ключник. На Руси в этот день чистили родники, а потом умывались водой из источников и пили ее: считалось, что здоровье станет крепче.

А еще на источники ходили гадать на выздоровление близких. Идти следовало в молчании, а на месте - прочитать молитву на 4 стороны и задать вопрос воде. Если она прозрачная и тихая, все будет хорошо; если бурлит - дни больного сочтены.

Именины отмечают Вадим и Гавриил.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, повышенная активность сегодня неуместна, день больше подходит для покоя и планирования. А вот интуицию можно не заглушать: она поможет найти верные решения для любых задач.