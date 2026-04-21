21 апреля поздравим главных бухгалтеров

Сегодня, 21 апреля, поздравления принимают люди, от которых во многом зависит финансовое благосостояние любой организации, - главные бухгалтеры. В России отмечается День главбуха.

Праздник был учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух» (первый номер его вышел в свет 21 апреля 1991 года), дабы напомнить руководству и сотрудникам компаний, что именно главные бухгалтеры ответственно следят за финансовыми потоками и составляют отчеты.

А еще сегодня интересный творческий праздник - День мастера пряничного дела (День пряника). На Руси пряники были неотъемлемой частью жизни человека на всех ее этапах. Можно сказать, что в них записан культурный код страны. В советское время многие технологии и рецепты были утрачены, однако теперь культура пряничного дела возрождается.

Также в России сегодня отмечается День местного самоуправления. Дата, выбранная для праздника, не случайна: 21 апреля (по старому стилю) 1785 года была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II. Тем самым было положено начало российскому законодательству о местном самоуправлении.

21 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1939 году в Ленинграде открылся первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва», в 1954-м Советский Союз вступил в ЮНЕСКО, а в 1972-м аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.

В этот день родились выдающийся русский механик-изобретатель Иван Кулибин, Арина Родионовна Яковлева - няня великого поэта Александра Пушкина, английская поэтесса и романистка Шарлотта Бронте, немецкий социолог Макс Вебер, русская поэтесса и литературовед Татьяна Бек, советский и российский музыкант Крис Кельми.

В народном календаре сегодня Родион Ледолом. Считалось, что на Родиона встречаются солнце с месяцем, которые разошлись в разные стороны осенью, с началом заморозков. Если встреча «добрая», то есть день ясный, то лето будет хорошим. «Худая» встреча (с пасмурной погодой) сулит плохое лето.

Именины сегодня отмечают кроме Родиона Иван и Сергей.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для реализации планов, но только при стопроцентном настрое на успех. Можно решиться даже на радикальные изменения в жизни, если есть уверенность в имеющихся вариантах. Искать новые не стоит.