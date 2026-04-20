20 апреля - Национальный день донора в России

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Дата выбрана не случайно: 20 апреля 1832 года молодой петербургский врач Андрей Мартынович Вольф впервые провел успешное переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Грамотная работа медика и донорская кровь мужа спасли пациентке жизнь.

Этот праздник посвящен всем, кто сдает кровь ради здоровья и жизни часто совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые берут кровь, следят за санитарным состоянием станций переливания, придумывают новые методики и разрабатывают аппаратуру.

В истории 20 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1656 году в России помимо серебряных монет начали чеканить медные деньги. В 1841-м вышел в свет первый в истории литературы детектив («Убийство на улице Морг» Эдгара По), в 1843-м Николай I издал указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири (прежде туда только ссылали), а в 1901-м торжественно открылся Большой зал Московской консерватории.

В этот день родились последний император Франции Наполеон III, заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев (таможенник Верещагин в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»), российский военный и политический деятель Александр Лебедь, хоккеист, общественный деятель и политик Вячеслав Фетисов, советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В народном календаре 20 апреля - Акулинин день. По поверьям, в это время в прудах просыпались русалки. Женщины относили им платья, полагая, что речные девы оденутся, не будут мерзнуть и станут подобрее. Но не забывали взять с собой и пучок полыни - на тот случай, если красавицы проявят враждебность.

Бытовала также примета: если на Акулину в небе много звезд, летом будет большой урожай грибов и ягод. При этом смотреть на небо следовало обязательно через окно.

Именины 20 апреля у Акулины, Аркадия, Георгия, Даниила, Евдокии и Петра.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь гласит, что день заряжен одновременно позитивом и негативом. Не исключено, что предстоит сделать нелегкий выбор, а после обеда риск конфликтов вырастет в разы. Сегодня нельзя забывать о сохранении душевного равновесия.