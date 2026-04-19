19 апреля - День подснежника

Сегодня, 19 апреля, отмечается День подснежника. Галантус (Galanthus) - латинское название белого колокольчика, которое переводится как «молочный цветок». В разных странах его именуют по-разному: англичане - снежной каплей или снежной сережкой, чехи - снежинкой, немцы - снежным колокольчиком, а россияне - подснежником.

Жители Пензенской области, как и соседних регионов, по традиции называют подснежником прострел раскрытый (сон-траву) - растение, напоминающее пушистый сиреневый тюльпан с желтой сердцевиной. Прострел раскрытый занесен в Красную книгу.

Еще 19 апреля отмечаются День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) (с 2019-го) и День российской полиграфии (учрежден в 2014-м). Сегодня поздравляют не только людей, стоящих у печатного оборудования, но и дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров, труд которых связан с полиграфической отраслью.

19 апреля в церковном календаре – Антипасха, в народе - Красная горка. На этот праздник традиционно накрывают богатый стол, на котором присутствуют крашеные яйца зеленого и желтого цвета (символ пробуждения природы), творожная пасха и кулич, а также пироги и блины.

В историю 19 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1783 году увидел свет манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, в 1935-м в СССР было основано добровольное спортивное общество «Спартак», а в 1970-м с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, именуемый в народе «копейкой».

19 апреля родились русский живописец, художник-передвижник Григорий Мясоедов, советский режиссер кино- и мультипликационных фильмов, мастер сказочного жанра Александр Птушко, советские писатели Вениамин Каверин и Георгий Марков.

В народном календаре сегодня Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. Отсутствие ветра в этот день, по мнению предков, обещает хороший урожай хлеба.

Именины 19 апреля отмечают Иван, Павел, Петр, Севастьян и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня день активных действий, пассивность противопоказана. Силы нужно использовать в мирных целях, выяснять отношения не рекомендуется.