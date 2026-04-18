18 апреля - день памятников и исторических мест

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Его девиз - «Сохраним нашу историческую родину!». Праздник учредили в 1984 году, чтобы привлечь внимание общества к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

В России насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. К сожалению, каждый год страна утрачивает до 200 памятников истории и культуры, и некоторые объекты восстановить невозможно.

В России 18 апреля - День воинской славы. Он установлен в честь победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Событие произошло 5 апреля 1242 года по старому стилю, но при переводе на новый не учли, что применительно к XII-XIII векам нужно прибавлять 7 дней, и приплюсовали привычные 13. Таким образом дата пришлась на 18 апреля, а не на 12-е.

В битве, вошедшей в историю как Ледовое побоище, захватчики потерпели сокрушительное поражение от русских войск. Было уничтожено 400 рыцарей, взято в плен 90. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершившая разгром.

Также сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. В настоящее время его члены живут более чем в 160 странах мира.

18 апреля - Всемирный день цирка. В своем современном виде цирк появился в конце XVIII века. Основателем считается английский наездник Филип Астлей. Именно он установил, что для лошадей наиболее комфортно двигаться и выполнять различные трюки на круглом манеже диаметром 13 м. Сегодня такой размер имеют все современные цирки.

В истории 18 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1902 году впервые был применен метод дактилоскопии для опознания преступника, в 1923-м в СССР создано спортивное общество «Динамо».

18 апреля родились советский писатель, историк, литературовед Натан Эйдельман, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Вицин, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева Галина Брежнева.

В народном календаре сегодня Федул Ветреник. В этот день крестьяне проветривали избы, изгоняя из них нечистую силу. Считалось, что на Федула появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Именины в этот день отмечают Алексей, Марк, Николай, Платон и Семен.

Сегодня новолуние. Лунный календарь гласит, что это день начинаний. Сегодня противопоказана злость, внешние контакты лучше ограничить.