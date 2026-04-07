7 апреля позаботимся о здоровье

Сегодня, 7 апреля, пришло время позаботиться о своем организме: в этот день отмечается Всемирный день здоровья. Среди верных решений - сделать зарядку, сходить в бассейн, посетить тренажерный зал или пройти 10 тысяч шагов. Важно только не забросить все начинания.

7 апреля своим праздником считают все пользователи российской зоны интернета: в этот день в 1994 году появилась доменная зона .ru. С 1991 года все отечественные ресурсы Сети размещались в международном хостинге и в зоне .su. Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием «адресов» независимых государств. Со временем появились 15 доменов для бывших советских республик. Сегодня существует еще один - .рф, первый кириллический в интернете.

Также 7 апреля День памяти погибших подводников. В этот день в 1989 году в Норвежском море погиб экипаж самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». Субмарина возвращалась с боевой службы, когда на ней разгорелся пожар. Уникальное судно утратило плавучесть и ушло на дно.

Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа. С праздником на Руси были связаны некоторые обычаи. Считалось, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа - грех. Кроме того, в этот день на волю выпускали диких птиц, которых крестьяне брали в дом пережить зиму.

В историю 7 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1795 году во Франции приняли закон о введении метрической системы мер, в 1805-м в Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена, в 1826-м в Мюнхене заложили здание Пинакотеки (картинной галереи), а в 1827-м были проданы первые спички в том виде, как сейчас.

7 апреля родились русский историк и политический деятель Александр Тургенев, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен Фрэнсис Форд Коппола, российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, советский и российский государственный деятель, политик, дипломат Валентина Матвиенко, гонконгский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Джеки Чан, советский и российский певец и поэт Михаил Круг.

В народном календаре у Благовещения есть второе название - Бабий праздник. По поверьям, в этот день сам бог благословлял землю, благодаря чему появилась традиция освящать семена перед посевом. А чтобы защититься от дурного глаза и хворей, сжигали старые соломенные тюфяки, прыгали через огонь и окуривали одежду.

Именины сегодня отмечают Савва и Тихон.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь полагает, что сегодня можно добиться невозможного, если сконцентрироваться на самой важной цели. Работа, бизнес, личные отношения, здоровье и красота - в любой сфере получится быть на высоте.