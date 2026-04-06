Сегодня, 6 апреля, - Международный день спорта на благо развития и мира. Решение отмечать этот праздник приняла Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году. По замыслу учредителей, он должен напомнить людям: спорт - один из инструментов укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания, а также лучшее средство для закалки характера.

В России сегодня отмечают День образования органов предварительного следствия в системе МВД. Их комплектовали на базе структур дознания, а затем - прокуратуры, ориентируясь на практические потребности в раскрытии преступлений.

В православном мире наступил Великий понедельник - первый день Страстной седмицы. Верующие проводят его в строгом воздержании и усердных молитвах, а церковь вспоминает патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет.

6 апреля произошло несколько исторических событий. В 248 году в Риме отпраздновали тысячелетие «Вечного города», в 1814-м Наполеон Бонапарт в первый раз отрекся от престола, в 1896-м на стадионе «Панатинаикос» открылись I летние Олимпийские игры в Афинах, в 1899-м в Москве пустили первый электрический трамвай, а в 1930-м был учрежден орден Красной Звезды.

В этот день родились живописец Рафаэль Санти, изобретатель аквариума натуралист Филипп Генри Госсе, общественный деятель и писатель-публицист Александр Герцен, хирург Николай Склифосовский, поэт Иван Суриков, актеры театра и кино Василий Меркурьев и Станислав Любшин.

В народном календаре 6 апреля Артемон - Дери Полоз. В этот день было принято жечь костры и обходить избы кругами - так боролись с нечистой силой. В домах старались управиться до темноты с делами: назавтра, в Благовещение, любая работа считалась грехом.

Именины отмечают Александр, Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.

Убывающая Луна находится - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: день наполнен тяжелой энергетикой. Хватит одного взгляда или слова, чтобы разгорелся конфликт.