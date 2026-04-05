5 апреля - Вербное воскресенье

Сегодня, 5 апреля, христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье - предшествующий Пасхе праздник. Верующие приходят в храмы с ветками вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, как олицетворением пальмовых, что несли иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

5 апреля известно как Международный день супа. Это блюдо популярно повсеместно, и медики считают, что оно благотворно влияет на пищеварительную систему человека.

Интересно, что в России само слово «суп» появилось только во времена Петра I, до того подобное кушанье называли похлебкой. Супы готовят и зимой, и летом. Самые популярные - борщ, щи, солянка, рассольник, окрошка и уха.

Кроме того, сегодня отмечаются Международный день нравственности, День геолога и, неофициально, День закупщика и тендерного специалиста в России.

5 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1722 году экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный островом Пасхи. В 1874-м в Вене впервые была исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса - сына. В 1955-м Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии, завершив свою политическую карьеру.

5 апреля родились английский философ Томас Гоббс, немецкий композитор Людвиг Шпор, американский киноактер Грегори Пек, советский переводчик, педагог, разведчица, общественный деятель Зоя Зарубина, заслуженная артистка России Наталья Кустинская.

В народном календаре сегодня отмечается Никонов день, который предки посвящали уборке. Они белили печи, избавлялись от мусора, меняли солому в матрасах. А еще крестьяне подкармливали птиц, приманивая их зернами и крошками к плодовым деревьям, чтобы в будущем пернатые помогали в борьбе с вредителями.

Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Константин, Лидия, Макар, Пелагея, Сергей и Степан.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: все неприятное, что сегодня скажут о вас, является правдой. Обижаться на это не надо. Следует задуматься о том, как избавиться от недостатков.